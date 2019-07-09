Жителей Ленобласти просят рассказать о любимых веломаршрутах

Жителям Ленобласти предложили рассказать, где в регионе хорошо кататься на велосипеде. Фото: pixabay.com

Жителям Ленобласти предложили рассказать, где в регионе хорошо кататься на велосипеде. Фото: pixabay.com

Стартовал новый проект «Велотуризм и велосипедная инфраструктура в Ленинградской области».

В Год здорового образа жизни проектный офис Ленобласти запустил программу по улучшению велосипедной инфраструктуры и развитию велотуризма.

Всем любителям велосипедных прогулок предлагается дать свои варианты веломаршрутов по территории Ленинградской области. Это могут быть исторические, городские, межпоселковые маршруты. Авторы лучших идей будут включены в команду проекта для последующего их воплощения.

Результатом совместной работы проектного офиса и жителей Ленобласти должно стать создание мобильной электронной платформы «Велонавигатор ЛО». Главное, чтобы поездки на велосипеде стали комфортными, интересными и безопасными.

Заявки администрация Ленобласти просит направлять на электронный адрес avr_zaks@mail.ru или в direct Инстаграм-аккаунта cpo_lo.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что жители Ленобласти смогут получить велосипед за госуслугу