«Водоканал» выделил дополнительные бригады для борьбы с потопом

Улицы Петербурга затопило из-за ливня. Наиболее сильно пострадал Выборгский район, сообщили в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

За двадцать минут количество осадков в Выборгском районе в пиковом значении достигло 15, 12 мм. Для борьбы с подтоплениями выделены дополнительные бригады.

«Учитывая исправность всех ливневок, подтопления не должны быть значительными и в течение 20-30 минут после окончания дождя вода должна сойти», — заверили в «Водоканале».

Локальные засоры были устранены во время предварительных обходов. Наиболее проблемными местами стали пересечение проспектов Королева и Сезова и перекресток Феодосийской улицы и улицы Жукова. На этих адресах ливневые канализации отсутствуют, подчеркнули в «Водоканале».

Причиной потопов на Парашютной, как отметили на предприятии, стало то, что уровень поверхности земли на данном участки значительно ниже уровня поверхности земли прилегающей территории.

На Светлановской площади подтопления вызваны интенсивными осадками при интенсивном движении транспорта.

При подтопления на ваших улицах, необходимо звонить на горячую линию по номеру: 305-09-09.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что дождевая вода затопила северные районы города. Горожане жалуются на огромные лужи и утвержадют, что канализации не справляются с объемами воды.