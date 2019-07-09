Очередного педофила поймали в Невском районе

В Невском районе ведется расследование дела о развратных действиях в отношении девочки 2007 года рождения. Фото: pixabay.com

В Невском районе ведется расследование дела о развратных действиях в отношении девочки 2007 года рождения. Фото: pixabay.com

Следственный отдел по Невскому району расследует уголовное дело о совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ в отношении мужчины 1973 года рождения. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти подозреваемый был задержан. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый в июле этого года, находясь у одного из домов по 2-му Рабфаковскому переулку, совершил развратные действия в отношении 12-летней девочки.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленобласти задержали двух педофилов