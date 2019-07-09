«Пассажиравтотранс» заплатил штраф за злоупотребления на автовокзале

«Пассажиравтотранс» отчитался об оплате штрафа в размере 300 тыс. рублей, который наложила на него антимонопольная служба за отсутствие единого тарифа на кассовые услуги на автовокзале.

Заключение ФАС о том, что СПб ГУП «Пассажиравтотранс» злоупотребляло своим доминирующим положением, подтвердили арбитражные суды трех инстанций. Единственное, первоначально наложенный штраф в размере 350 тыс. рублей был снижен судом до 300 тыс.

«Пассажиравтотранс» заставлял перевозчиков платить от 3% до 5% за кассовое обслуживание на центральном автовокзале на набережной Обводного канала. Тарифы зависели от числа проданных билетов и протяженности маршрута. Такая несправедливость возмущала транспортные компании.

Антимонопольная служба отметила, что у тарифов отсутствовало экономическое обоснование. Требования ФАС создать единый тариф «Пассажиравтотранс» оставил без внимания, за что и поплатился в итоге.

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