Предпринимателя оштрафовали на 50 тысяч за продажу алкоголя на Сикейроса

Предпринимателя оштрафуют за незаконную продажу алкоголя в магазине. Фото: pixabay.com

Предпринимателя оштрафуют за незаконную продажу алкоголя в магазине. Фото: pixabay.com

Решением Выборгского районного суда индивидуальный предприниматель Садыг Байрам оглы Амрахов выплатит штраф 50 тыс. рублей. Его обвиняют в незаконной продаже алкоголя.

Как установил суд, Амрахов продавал алкоголь и спиртосодержащую продукцию в павильоне на улице Сикейроса. При этом разрешительной документации у него не было.

Примечательно, что ранее он уже привлекался к ответственности за продажу алкоголя без необходимых разрешений.

«Не устранив нарушения, предприниматель продолжил осуществлять незаконную продажу алкогольной продукции», — сообщает прокуратура.

Ведомство обвинение поддержало. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Колпинском районе Петербурга полиция обнаружила крупное производство фальсифицированного алкоголя. К сбыту готовились порядка 168 тонн алкоголя и около 15 тонн спирта.