В Металлострое нашли 183 тонны паленого алкоголя

В Колпинском районе сотрудники полиции накрыли крупное производство фальсифицированного алкоголя.

В поселке Металлострой сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в одном из ангаров обнаружили большую партию алкогольного контрафакта, две производственные линии, тару и этикетки. К сбыту были подготовлены 168 т алкогольной продукции и около 15 т спирта, сообщает ГУ МВД по СПб и ЛО. На бутылках были наклеены поддельные специальные федеральные марки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные организованной группой в особо крупном размере). По данной статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей, а также лишением свободы на срок до 6 лет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге уничтожат изъятый у предпринимателя алкоголь.