В Петербурге уничтожат изъятый у предпринимателя алкоголь

Предпринимателя в Кировском районе оштрафовали на 50 тыс. рублей за незаконную продажу алкоголя. Об этом сообщает прокуратура Петербурга.
Продажа осуществлялась в продуктовом магазине на Ленинском проспекте. В ходе проверки прокуратуры выяснилось, что закон об обороте алкоголя был нарушен.
В частности, мужчина вел предпринимательскую деятельность, не образовав юридическое лицо.
Решением Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти предпринимателя обязали выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.
Алкоголь из магазина изъят и будет уничтожен.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на одном из теплоходов в Петербурге продавали алкоголь без лицензии. Нарушение выявила транспортная полиция во время операции «Лето — алкоголь». На барной стойке теплохода правоохранители обнаружили пиво и слабоалкогольную продукцию общим объемом 40 литров.