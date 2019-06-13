На теплоходе музыка играла, а еще продавали алкоголь без лицензии

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении. Фото: УТ МВД России по СЗФО

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении. Фото: УТ МВД России по СЗФО

Данный факт помогла вывить операция “Лето — алкоголь”

Сотрудниками транспортной полиции в ходе проведения рейдового мероприятия в рамках оперативно-профилактической операции “Лето- алкоголь”, выявлен теплоход, на борту которого незаконно реализовывалась алкогольная продукция.

После проверки было установлено, что за барной стойкой прогулочного катера продают пиво и слабоалкогольную продукцию, которая не учтена в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС).

Также на борту не нашлось документов на алкоголь.

В результате проведенного рейда алкогольная продукция в количестве 92 бутылок, общим объемом более 40 литров изъята. В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении.

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