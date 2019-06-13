ПейПас помогает: Мужчины в Кировском районе накупили товаров на 5 тысяч, а штраф получили на 80 тысяч

В течение 20 минут они совершили девять оплат товаров в различных супермаркетах и магазинах Санкт-Петербурга. Фото: https://pixabay.com

В течение 20 минут они совершили девять оплат товаров в различных супермаркетах и магазинах Санкт-Петербурга. Фото: https://pixabay.com

Вину свою подсудимые признали и извинились перед потерпевшей.

Прокуратура Кировского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Тимура Майдокина и Михаила Игнатова. Они проходили по статье “кража, то есть тайное хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета”.

Мужчины на шли банковскую карту и воспользовались тем, что картой можно расплачиваться бесконтактным способом.

В течение 20 минут они совершили девять оплат товаров в различных супермаркетах и магазинах Санкт-Петербурга на общую сумму около 5 тыс. рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела Майдокин и Игнатов признаны виновными в совершении этого преступления. Суд назначил им наказание в виде штрафа в размере 80 тыс. рублей каждому.

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