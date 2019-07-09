Путин не считает нужным наказывать Грузию

Президент РФ заявил, что из уважения к грузинскому народу он не стал бы вводить санкции против Грузии.

Ранее Госдума предложила наложить ограничения на поставки вина и газировки из Грузии, а также на финансовые операции и туризм. Когда Путин выразил свою точку зрения, в Госдуме к нему прислушались, однако пока не отозвали заявление о санкциях.

Также Путин высказался по поводу инициативы возбудить уголовное дело против грузинского тележурналиста Георгия Габунии, который в прямом эфире оппозиционного канала «Рустави 2» в воскресенье вечером разразился в адрес российского президента матерной тирадой.

«Много чести — возбуждать какие-то уголовные дела. Пусть вещает дальше», — сказал Владимир Путин.

Оскорбивший Путина телеведущий сейчас отстранен от эфира на 2 месяца.

Сегодня президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее осудила выходку Габунии, призвала российские власти не реагировать на провокации грузинских радикалов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Кадыров осудил грузинского телеведущего, оскорбившего Путина