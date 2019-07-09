КРТИ выбрал проектировщика второго участка кольцевой линии метро

Спроектировать участок кольцевой линии метро Петербурга от станции «Лесная-2» до станции «Ладожская-2» предстоит АО «Метрогипротранс». Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Стоимость контракта — 103, 6 млн рублей. Начальная его цена составляла 104,3 млн. Заказчиком работ выступал комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

АО «Метрогипротранс», в частности, предстоит подготовить не менее двух вариантов предварительной трассировки линии и рассчитать стоимость строительства. Завершить работы необходимо до 18 мая 2020 года.

Второй участок кольцевой линии метро протянется на 9 км. В него войдут станции «Лесная-2», «Арсенальная», «Площадь Калинина», «Полюстровский проспект-2», «Большеохтинская-2» и «Ладожская-2».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что разработкой предпроекта вестибюля станции метро «Обводный канал-2» займется Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет.