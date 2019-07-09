Покинутый свингерами клуб на Таллинской затопило после ливня

Затопленный свингер-клуб на Таллинской. Фото: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Затопленный свингер-клуб на Таллинской. Фото: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Клуб свингеров освободил помещение на Таллинской улице, которое занимал незаконно. Но оставил после себя потоп.

Обследовать помещение выехали представители комитета по контролю за имуществом. На месте они обнаружили — огромные лужи и пустые комнаты.

«В результате мероприятия было установлено, что помещение освобождено, однако полностью затоплено», — сообщили в комитете.

Предположительно, комнаты были затоплены намерено. Информация о порче имущества передана в компетентные органы.

Впрочем, есть вероятность, что свингеры к потопу не имеют отношения, и причиной появления воды на полу стали сильные ливни. Из-за осадков жители отдельных районов Петербурга столкнулись с потопами и протечками.

Напомним, с проверкой на Таллинскую инспекторы наведались в апреле. Помещение площадью 300 кв. метров должен был занимать оздоровительный центр. Однако в действительности его оккупировал незаконный интим-клуб.