Покинутый свингерами клуб на Таллинской затопило после ливня

Клуб свингеров освободил помещение на Таллинской улице, которое занимал незаконно. Но оставил после себя потоп.
Обследовать помещение выехали представители комитета по контролю за имуществом. На месте они обнаружили — огромные лужи и пустые комнаты.
«В результате мероприятия было установлено, что помещение освобождено, однако полностью затоплено», — сообщили в комитете.
Предположительно, комнаты были затоплены намерено. Информация о порче имущества передана в компетентные органы.
Впрочем, есть вероятность, что свингеры к потопу не имеют отношения, и причиной появления воды на полу стали сильные ливни. Из-за осадков жители отдельных районов Петербурга столкнулись с потопами и протечками.
Напомним, с проверкой на Таллинскую инспекторы наведались в апреле. Помещение площадью 300 кв. метров должен был занимать оздоровительный центр. Однако в действительности его оккупировал незаконный интим-клуб.