В торговых центрах пустует рекордное количество площадей

В торговых центрах арендаторы снимают все меньше площадей. Фото: pixabay.com

В торговых центрах арендаторы снимают все меньше площадей. Фото: pixabay.com

В торговых центрах Петербурга во II квартале 2019 года доля свободных площадей выросла до 6-летнего максимума.

Квартальный рост составил 0,5 процентного пункта, всего в качественных ТЦ сейчас пустует 3,6% площадей, сообщает JLL. По данным экспертов, рост вакантных площадей связан с тем, что в апреле-июне в торговых центрах открывшиеся магазины заняли площадь на 34% меньше, чем занимали магазины, которые в этот период закрылись. Это рекордное значение показателя за всю историю наблюдений.

Сильнее всего эта разница ощущалась в сегменте отдыха и развлечений. Закрылись заведения, занимавшие 10,3 тыс. м2, а открывшиеся заняли лишь 2,9 тыс. м2. Это также абсолютный рекорд.

Вновь открывшиеся предприятия общепита составили 20%-ную долю всех открытий во II квартале, в то время как раньше на этот сегмент приходилось не более 12%.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что торговые центры часто торгуют подделками под известные люксовые бренды. Рынок подделок уже по объему превысил легальный.