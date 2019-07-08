Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный

Если сумочка Louis Vuitton выглядит как настоящая, зачем платить больше? Фото: pixabay.com

Если сумочка Louis Vuitton выглядит как настоящая, зачем платить больше? Фото: pixabay.com

В прошлом году в России товаров люксовых брендов было продано на 248 млрд рублей, а подделок под них — на 280 млрд рублей.

Исследование рынка товаров класса люкс впервые подготовила компания Brandmonitor, сообщает «Ъ». В основном подделками торгуют на вещевых рынках (30% продаж) и в торговых центрах (40%), однако заметна тенденция к постепенному перетеканию торговли репликами в интернет. Вещевых рынков в крупных городах становится все меньше, а онлайн-торговля, напротив, бурно развивается, к тому же торговлю в интернете сложнее контролировать. Сейчас в России объем онлайн-продаж люксового контрафакта составляет 84 млрд рублей в год, причем товар на 25 млрд рублей продавцы подделок сбыли через социальные сети и маркетплейсы. Больше всего раскуплено контрафактных футболок, кроссовок, джинсов и сумок.

Проблема контрафакта общемировая: на долю реплик приходится 30–35% всех продаж одежды и обуви. Владельцы брендов класса люкс борются с контрафактом, чтобы не ронять престиж марки. Однако аудитории покупателей настоящих и поддельных товаров практически не пересекаются: те, у кого деньги есть, выбирают настоящее.

В Brandmonitor прогнозируют, что объем контрафактного люкса будет только расти, так как доходы населения падают шестой год подряд, и люди пытаются сэкономить.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что более сотни контрафактных игрушек слайм нашли в павильоне на Садовой.