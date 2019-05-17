Более сотни контрафактных игрушек слайм нашли в павильоне на Садовой

Игрушки, разумеется, в дальнейшем планировали реализовать.

Как сообщают Gazeta.SPb сотрудники правоохранительных органов сегодня, в одном из торговых павильонов на Садовой улице, в центре Петербурга, было найдено 120 единиц контрафактных товаров

Игрушки были маркированы товарным знаком популярного бренда с явными признаками контрафактной. По результатам проверки из незаконного оборота изъято более 120 единиц игрушек слайм.

По данному факту в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что житель Всеволожская пытался уладить дела с правами поддельной медсправкой.