Более сотни контрафактных игрушек слайм нашли в павильоне на Садовой

Игрушки были маркированы товарным знаком популярного бренда. Фото: https://www.toy.ru
Игрушки были маркированы товарным знаком популярного бренда. Фото: https://www.toy.ru

Игрушки, разумеется, в дальнейшем планировали реализовать.

Как сообщают Gazeta.SPb сотрудники правоохранительных органов сегодня, в одном из торговых павильонов на Садовой улице, в центре Петербурга, было найдено 120 единиц контрафактных товаров

Игрушки были маркированы товарным знаком популярного бренда с явными признаками контрафактной. По результатам проверки из незаконного оборота изъято более 120 единиц игрушек слайм.

По данному факту в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что житель Всеволожская пытался уладить дела с правами поддельной медсправкой.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
происшествие Центральный район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пенсионер прихватил с собой в супермаркет 300 тыс. рублей, этим ...
Велосипедисты Петербурга рискуют жизнью и карьерой
В Петербурге с охраняемой парковки угнали два грузовика
Более сотни контрафактных игрушек слайм нашли в павильоне на Садовой
Житель Всеволожска пытался уладить дела с правами поддельной медсправкой
Петербург стал одним из самых популярных направлений на майские праздники
Беглов стал более цитируемым губернатором, чем Собянин
Выброшенный через иллюминатор за борт судна во Владивостоке мужчина ...