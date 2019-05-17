Житель Всеволожска пытался уладить дела с правами поддельной медсправкой

По данному факту правоохранительными органами было возбуждено.

Как сообщают сотрудники ГУ МВБ по Петербургу и Ленобласти сегодня, уроженец Костромской области, который проживает в данный момент в Ленобласти, пытался предоставить в МРЭО ГИБДД поддельную медсправку.

Водитель предполагал таким образом заменить права.

Со всеми документам он пришел 14 мая в МРЭО ГИБДД №17 в Калининском районе Петербурга. Правда справка вызвала подозрение у инспектора ГИБДД и не зря. На справке отсутствовали соответствующие водяные знаки, а медицинский центр, якобы выдавший эту справку, не подтвердил факт ее выдачи.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине избрана мера принуждения – обязательство о явке.

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