Выброшенный через иллюминатор за борт судна во Владивостоке мужчина находится в коме

Сейчас идет речь о возбуждении уголовного дела. Фото: https://piter.tv
Сейчас идет речь о возбуждении уголовного дела. Фото: https://piter.tv

Сейчас идет речь о возбуждении уголовного дела по факту падения мужчины.

Инцидент произошел на борту плавательного завода «Всеволод Сибирцев». Об этом пишет Piter.TV. По информации правоохранительных органов, между пострадавшим мужчиной и другими членами команды произошла ссора. Тогда его решили выкинуть через иллюминатор. Мужчина пролетел 10 метров, и попала в реанимацию.

Инцидент попала на камеру видеонаблюдения.

Сейчас идет речь о возбуждении уголовного дела по факту падения мужчины. Правда, разбираться во всех обстоятельствах происшествия я будут только после того, как судно вернётся из рейса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на проспекте Солидарности очередная авария с байкером.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
владивосток происшествие
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