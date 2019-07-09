«Ленту» в Петербурге оштрафовали на 20 тысяч за работу на автостоянке

"Ленту" оштрафовали за магазин на автостоянке. Фото: Википедия

"Ленту" оштрафовали за магазин на автостоянке. Фото: Википедия

Пушкинский районный суд Петербурга обязал ООО «Лента» выплатить штраф 20 тыс. рублей. Причиной этого стал супермаркет в Шушарах.

Одна из точек сети «Лента» расположена на Новгородском проспекте в поселке Шушары в здании автостонки закрытого типа.

При этом помещение супермаркета не соответсвует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

«Государственный инспектор Роспотребнадзора сообщил суду, что магазин площадью более 1 000 кв.метров не может размещаться в здании автостоянки закрытого типа», — отметили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Сторона «Ленты» вину не признала. Однако какие-либо обстоятельства, которые препятствовали соблюдению санитарно-эпидемиологических правил, компания предоставить не смогла.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд на 60 суток приостановил деятельность клуба здоровья «Банька банная» на Сестрорецкой улице из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований.