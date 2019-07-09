Суд на два месяца закрыл «Баньку банную» за нарушения

В Петербурге клуб здоровья «Банька банная» на Сестрорецкой улицы временно прекращает работу. К такому решению пришел Приморский районный суд.

Суд постановил привлечь к административной ответственности ООО «ЕвроРусьАльянс». Деятельность компании приостановлена на 60 суток.

Прикрыть «Баньку банную» было решено из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, в помещении отсутствуют раздевальные, нет отдельных шкафчиков для каждого посетителя, не предоставлены сведения об обезораживании воды в бассейне.

«Контроль за качеством, температурой воды бассейна, параметрами микроклимата, воздуха не осуществляется», — подчеркнули в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура нашла нарушения в работе Родильного дома №1. В том числе, связанные с санитарными нормами.