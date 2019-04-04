В Петербурге «Родильный дом №1» устранит нарушения санитарных правил

А также ряд других нарушений Фото: Pixabay

А также ряд других нарушений Фото: Pixabay

В Василеостровском районе Петербурга прокуратура выявила в деятельности СПб ГБУЗ «Родильный дом №1» целый ряд нарушений. Материалы переданы в Роспотребнадзор.

В ходе проверки были выявлены нарушения Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, санитарных норм, а также факты обмана потребителей, сообщили в городской прокуратуре.

Кроме того, в медучреждении не смогли предъявить распорядительный документ главврача о назначении лиц, ответственных за организацию и проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе, за качество обработки эндоскопического оборудования. Выявлено несоблюдение правил стерилизации эндоскопического оборудования.

По данному факту возбуждено 4 административных дела об административных. Ещё по одному — вопрос решается. Руководителя учреждения обязали устранить все нарушения закона.

Материалы проверки направлены в Роспотребнадзор. Будет решаться вопрос о привлечении к административной ответственности.

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