Посмеявшиеся над зарплатами сотрудницы роддома уволены

Из единственного роддома в городе Салават в Башкирии вынудили уволиться по собственному желанию более 20 сотрудников.

По словам заведующей акушерским отделением Елены Рахматуллиной, из родильного дома уволились 14 врачей, пять акушеров, два неонатолога, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Акушер-гинеколог Галина Дойникова рассказала телеканалу, что маленькая зарплата – это ещё не самое плохое. На сотрудников накладывается огромная нагрузка. Женщина отметила, что не может качественно поработать с пациентом, так как её участок в два раза превышает норму.

Ранее сообщалось, что персонал родильного дома уже около года пытается добиться решения о передаче учреждения в концессию, так как после перехода в частное владение сотрудники лишись стажа и льгот.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что отчет директора об официальных зарплатах рассмешил врачей роддома Башкирии.