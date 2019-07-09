От прорыва трубы на улице Доблести пострадал рабочий

Подробности уточняются. Фото:
Подробности уточняются. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Сегодня, 9 июля, рядом с домом 28/1 по улице Доблести в Красносельском районе Санкт-Петербурга случилось коммунальное ЧП.

На придомовой территории по указанному адресу случился прорыв трубы с горячей водой. Очевидцы, присутствующие не месте проишествия, отмечают, что один из рабочих аварийной бригады получил ожоги.

Об этом местные жители сообщили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». На место аварии прибыла бригада скорой помощи. Подробности случившегося на данный момент уточняются.

Пользователи в социальных сетях подчеркнули, что горячую воду местным жителям подключили только сегодня после двухнедельного отключения, которые проводилось в профилактических целях.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Новом Девяткино образовался грязевой фонтан.

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