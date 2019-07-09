Врачи выяснили к чему могут привести электронные сигареты

Вокруг электронных сигарет ходит множество мифов. Ранее они считались наименее вредной альтернативой обычным сигаретам.
Однако врачи установили, что электронные сигареты несут за собой немало последствий. Ученые из Калифорнийского университета подошли к изучению данного вопроса детально и установили, что использование электронных сигарет ведет к разрушению стволовых клеток в организме человека, пишет PlanetToday.
Ключевой задачей данных клеток является способность заменить клетки любого типа, которые организм теряет по разным причинам. При этом, жидкость, которая используется в вэйпах, способствует накоплению чрезмерного количество кальция в стволовых клетках, что ведет к их отмиранию.
Эксперименты проводились на лабораторных мышах. Доказано, что ни одна альтернатива обычным сигаретам не снижает вреда.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что получено самое детальное изображение человеческого мозга.