Получено самое детальное изображение человеческого мозга

Исследование проводилось на протяжении более 100 часов методом магнитно-резонансной томографии.

В результате исследования были зафиксированы даже объекты, размер которых не превышает 0,1 миллиметра. Данное исследование было проведено учеными-медиками в бостонской больнице общего профиля. Оно признано рекордным по длительности.

Исследование проводилось с использованием мозга 58-летней женщины, которая погибла три года назад. Мозг женщины был пожертвован науке. На протяжении трех лет он хранился без изменений.

Проведение подобного анализа на живом человеке является невозможным, так как самое малейшее движение приведет к смазыванию изображения. В ходе данного эксперимента мозг был закреплен на специальной конструкции.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что палеонтологам удалось восстановить древний морской путь.