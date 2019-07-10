Костюм князя Юсупова продан в Монако за 125 тыс. евро

В минувший уикенд аукционный дом Hermitage Fine Art в Монако продал с торгов маскарадный костюм князя Феликса Юсупова за €125 тыс.

5, 6 и 7 июля аукционный дом проводил торги предметами русского искусства XVIII–XX веков. Первый день посвящался работам художников ленинградского андеграунда 1950–1980-х годов. Гвоздем программы второго дня стали пять писем княжны Таракановой, лекцию о жизни которой перед торгами прочел писатель Эдвард Радзинский. Два письма княжны были написаны турецкому султану, три — лорду Гамильтону.

Еще одним выдающимся лотом второго дня стал костюм, в котором князь Юсупов появился на балу в 1912 году в лондонском Альберт-Холле.

«Заказал в Петербурге русский костюм из золотой с красными цветами парчи 16 века. Вышло великолепно. Кафтан и шапка расшиты были брильянтами, оторочены соболями. Костюм произвел фурор. В тот вечер со мной перезнакомился весь Лондон, а назавтра фотографию мою напечатали все лондонские газеты», — писал Юсупов в своих воспоминаниях.

Сотрудники аукционного дома отмечали, что костюм великолепно сохранился, из драгоценностей на нем уцелели жемчуга. Стартовая цена лота составляла €110 тыс., продан костюм был за €125 тыс. Имя покупателя не разглашается.

Кроме того, на выходных в Монако на продажу были выставлены автографы деятелей русской истории, науки и культуры, сервиз Елизаветы Демидовой-Оболенской и страницы архива посольства России при испанском дворе.

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