Гидрометцентр поведал о грядущих погодных аномалиях августа

На европейской части России средняя температура в августе ожидается близкой к норме, причем южнее Москвы, Казани и Нижнего Новгорода будет чуть холоднее обычного — на 1 градус ниже нормы.

Предварительный прогноз Гидрометцентра на август опубликовала «Российская газета». На азиатской части России теплее, чем всегда в это время, будет на севере Уральского федерального округа, на востоке Якутии, в Магаданской области и в некоторых районах Дальнего Востока. Холоднее чем обычно будет на юге Красноярского края, в Тыве и в пострадавшей от паводка Иркутской области.

Необычно сухо в августе будет в Мурманской области, в Крыму и на юго-западе Центрального федерального округа. Северо-Западный округ зальет дождями на западе, также избыток осадков ожидается на на юге Урала, на Каспийском море, на юге Приволжского округа, в центральных районах Красноярского края, в Бурятии, в Хабаровском крае, на севере Якутии, в Магаданской области и на Чукотке.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что дожди в Петербурге будут идти всю неделю