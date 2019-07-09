Дожди в Петербурге будут идти всю неделю

На город идет антициклон. Фото: Яндекс.Погода
На город идет антициклон. Фото: Яндекс.Погода

Погода в Северной столице все меньше радует местных жителей. Июньская жара и солнце плавно сменились частыми дождями и облачностью.

Сегодня, 9 июля, в Санкт-Петербурге идут кратковременные дожди на протяжении всего дня. В некоторых районах наблюдаются ливни и грозы. Порывы ветра временами усиливаются до 13 метров в секунду, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Также метеорологи отмечают, что дожди в Северной столице будут идти вплоть до конца следующей недели. Однако все это время атмосферное давление будет оставаться стабильным и составит около 750 миллиметров ртутного столба.

Это связано с тем, что над городом повис антициклон. Не стоит ожидать тепла и солнца: температура воздуха будет составлять не более 18 градусов по Цельсию.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что бушевавшая над Петербургом стихия попала на камеры «Лахта Центра».

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