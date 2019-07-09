Бушевавшая над Петербургом стихия попала на камеры «Лахта Центра»

Установленная на шпиле «Лахта Центра» камера запечатлела грозовой фронт над Петербургом. Кадры с бушевавшей стихией опубликовали в инстаграме башни.

Восемь часов в небе над Петербургом уместили в одну минуту. Видео, на котором тучи в ускоренном темпе формируются и рассеиваются, появилось в соцсетях 9 июля.

«Буря над Санкт-Петербургом. Ускоренный таймлапс с камеры лахтинского небоскреба — 8 часов за 1 минуту», — значится в описании ролика.

Формирование грозового фронта на видео происходит под музыку felte — Tower of Light. Beginnings. Зрители отметили, что облака преимущественно появлялись над парком.

Напомним, 9 июля на жителей Приморского и Выборгского районов Петербурга обрушился ливень. Канализации с интенсивностью осадков не справились и вода оказалась на дорогах и улицах города. Так, на Парашютной один из автомобилистов вышел из машины и оказался по пояс в воде.