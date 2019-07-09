«Водоканал» прокомментировал потоп на Парашютной

Из-за сильного ливня Парашютная улица в Петербурге ушла под воду. Подтопления прокомментировали в «Водоканале».

«Это происходит в связи с тем, что уровень поверхности земли на данном участке дороги значительно ниже уровня поверхности земли прилегающей территории», — сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Из-за очень интенсивных осадков нагрузка на канализационную сеть значительно выросло. Это привело к потопу.

На борьбу с последствиями ливня «Водоканал» направил дополнительные бригады. Подтопления также были зафиксированы на пересечение проспектов Королева и Сезова, на Светлановской площади, на перекрестке улиц Феодосийской и Жукова.

Ранее сообщалось, что из-за ливня вход на станцию метро «Девяткино» временно закрыли. Из-за протечек, по словам очевидцев, пришлось отключить электроснабжение. Сейчас станция работает в штатном режиме.