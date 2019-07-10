Возле Сенной москвич ограбил барнаульца

Вчера в полицию Центрального района через службу «112» поступило сообщение о том, что утром возле дома 29 по набережной канала Грибоедова был совершен грабеж.

Ранее судимый 29-летний москвич с применением грубой силы отобрал у 32-летнего неработающего жителя Барнаула рюкзак с деньгами, мобильный телефон и солнцезащитные очки, после чего попытался скрыться с места происшествия, но был задержан прохожими и передан сотрудникам полиции. Похищенное у него изъяли и возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж), сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленобласти под предлогом проверки счетчиков у пенсионерки похитили почти 100 тыс. рублей.