Стоимость квартир в новостройках Ленобласти выросла на 13%

В Ленобласти стоимость квадратного метра в новостройках за год выросла на 13, 45% и составила 70 тыс. 536 рублей. Рынок проанализировали эксперты «Авито Недвижимость».

В целом по России средняя цена за квадратный метр выросла на 11% — до 70 тыс. 360 рублей. В рейтинге доступности жилья в новостройках Ленобласть заняла 34-е место из 37 регионов.

В июне прошлого года стоимость квадратного метра в новостройках Ленобласти составляла 62 тыс. 174 рубля.

«Стоимость квадратного метра в новостройках росла на протяжении последних двух лет на ожиданиях вступления в силу новых правил работы рынка», — прокомментировал руководитель направления новостроек в «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев.

Теперь, когда переход к проектному финансированию произошел, рост на некоторое время может замедлиться, считает Алексеев. Увеличение цен традиционно стоит ждать осенью.

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