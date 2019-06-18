Цены на недвижимость в Петербурге пересмотрят в 2020 году

Проверка затронет даже недостроенные здания. Фото: pixabay.com
Проверка затронет даже недостроенные здания. Фото: pixabay.com

Кадастровая оценка последний раз проводилась в 2018 году и затронула 3 млн зданий.

В 2020 году в Санкт-Петербурга устроят кадастровую оценку недвижимости в Петербурге, сообщили в КИО 18 июня. Проверка затронет как жилые, так и нежилые помещения: законченные или еще недостроенные здания.

Переоценка недвижимости вызвана изменениями в федеральных законах, которые могут повлиять на информацию, порядок ее предоставления бюджетным учреждениям и переговоры с собственниками. В КИО подчеркнули, что стремятся оптимизировать процесс определения кадастровой стоимости и следить, чтобы она не превышала рыночную.

Переоценку в Петербурге проводят раз в 2 года, и последний раз ее провели в 2018 году — тогда инспекторы изучили около 3 млн зданий в Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге составили список лучших районов Петербурга.

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