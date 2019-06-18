В Петербурге составили рейтинг лучших районов за май 2019

Государственная жилищная инспекция Петербурга составила рейтинг лучших районов Северной столицы за май 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Инспекции.

Всего за май в службу обратился 3441 петербуржец. Основными вопросами, волнующими жителей Северной столицы, стали завышение цен на квартплату, нарушение правил управления многоквартирными домами, некачественное предоставление жилищно-коммунальных услуг и другие.

Меньше всего замечаний, соответственно первая позиция в рейтинге досталась Кронштадтскому району города. На втором месте в списке лучших мест для жизни расположился Пушкинский район. Замыкает тройку Калининский район.

Больше всего жалоб от жителей города поступило в Центральный район.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Петербург стал лучшим городом для летних гастрономических путешествий.