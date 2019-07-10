Ветер в Петербурге усилится до 15 метров в секунду

Сегодня в Петербурге будет сильный ветер. Фото: pixabay.com
Сегодня в Петербурге будет сильный ветер. Фото: pixabay.com

Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает горожан о том, что сегодня ветер усилится до 15 м/с.

Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует 10 июля усиление северо-восточного, восточного ветра, в связи с чем МЧС просит горожан вовремя закрывать окна, не держать на балконах вещи, которые могут улететь, а также не парковать машины вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.

По возможности рекомендуется избегать деревьев и сооружений повышенного риска, таких как мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередач, потенциально опасные промышленные объекты.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Гидрометцентр поведал о грядущих погодных аномалиях августа

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Ветер в Петербурге усилится до 15 метров в секунду