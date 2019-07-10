Трамваи № 9, 20, 21 и 58 изменят маршруты на 3 месяца

Путевые работы на Энгельса от проспекта Луначарского до улицы Сикейроса станут причиной изменения четырех трамвайных маршрутов.

Ремонт путей продлится с 15 июля до 6 октября включительно, сообщает «Горэлектротранс».

Трамвай №9 будет ходить с Пискаревки по действующей трассе до пр. Энгельса, далее по пр. Энгельса до кольца на Придорожной аллее.

Маршрут №20 будет пролегать от пр. Культуры до пр. Луначарского, далее по Тихорецкому пр., Политехнической ул., 2-му Муринскому пр. до пр. Энгельса и далее по действующей трассе до станции метро «Площадь Ленина».

Трамвай №21 от кольца на Приморском пр. будет ходить по действующей трассе до Выборгского шоссе, далее по Выборгскому шоссе до улицы Жени Егоровой.

Маршрут №58 направлен по двум трассам: первая пролегает от пр. Культуры по действующей трассе до пр. Луначарского у пр. Энгельса (обратно по пр. Луначарского и пр. Культуры), вторая — от ул. Жени Егоровой по действующей трассе до пр. Энгельса, далее по пр. Энгельса до станции метро «Удельная».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что трамваи изменят маршруты из-за ремонта путей на Авиаконструкторов.