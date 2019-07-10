Трамваи изменят маршруты из-за ремонта путей на Авиаконструкторов

Три недели подряд на выходных не будет ходить трамвай №18. Фото: pixabay.com

Три недели подряд на выходных не будет ходить трамвай №18. Фото: pixabay.com

«Горэлектротранс» сообщил об изменениях в трамвайном движении на ближайшие три уикенда.

Путевые работы станут причиной того, что по субботам и воскресеньям три недели подряд начиная с 13 июля будет закрыто трамвайное движение по проспекту Авиаконструкторов от улицы Ильюшина до улицы Шаврова. По понедельникам в 5 утра все будет возвращаться на круги своя.

Итак, 13-14 июля, 20-21 июля и 27-28 июля полностью прекратится работа трамвайного маршута №18.

Трамваи под номером 47 в выходные будут ходить от кольца на Старой Деревне по улицам Гаккелевской, Оптиков, Стародеревенской, Ильюшина, проспекту Испытателей до кольца в Удельном парке.

Трамваи №55 проследуют от Придорожной аллеи по действующей трассе до Стародеревенской улицы, а потом по Оптиков и Гаккелевской до станции метро «Старая Деревня», сообщает ГУП «Горэлектротранс».

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