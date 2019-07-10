В Ленобласти нашли останки 99 красноармейцев, погибших на войне с финнами

В Ленобласти в районе поселка Медянка обнаружили крупное захоронение солдат и офицеров Красной Армии. Погибли они в ходе боев советско-финской войны зимой 1940 года.

Останки были найдены во время экспедиции, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. В ней принимали участие военнослужащие Красносельской мотострелковой бригады ЗВО и поисковый отряд «Советский патриот».

По предварительным оценкам, в захоранении могут находиться до 150 останков, в том числе останки 99 красноармейцев и двух женщин-офицеров в звании младших лейтенантов. У девушек при себе были медицинские принадлежности и флакон духов.

Помимо этого, были обнаружены предметы быта, экипировка, стальной шлем, портупеи, кобуры, часы, ложки и именные вещи.

Найденные останки будут захоронены с воинским почестями у станции Матрово на воинском захоронении №32.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти нашли останки узников концлагерей.