В Выборге мужчина ударил школьницу ножом

Задержан молодой человек, ударивший 15-летнюю девочку ножом в грудь на почве неприязни.

8 июля 2019 года в полицию Выборга поступило сообщение о поступившей в медицинское учреждение 15-летней девочке с колотым ранением на правой стороне грудной клетки, проникающим в правую плевральную полость с повреждением правого легкого. Медики оценили состояние потерпевшей как удовлетворительное.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали молодого гражданина 20 лет. Выяснилось, что он совершил данное преступление из-за личной неприязни к девушке. В прошлом молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности по статье «Кража».

По факту происшествия было заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Лужском районе один собутыльник пырнул другого ножом. Пострадавший оказался жителем деревни Ретюнь Лужского района, который выпивал вместе с соседом, а потом мужчины повздорили, и приятель ударил его ножом.