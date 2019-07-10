Этим летом в детских лагерях Ленобласти уже отдохнули почти 40 тыс детей

На оздоровительную компанию в Ленинградской области выделено почти 770 млн рублей. Фото: pixabay

На оздоровительную компанию в Ленинградской области выделено почти 770 млн рублей. Фото: pixabay

С начала лета 39,7 тыс детей отдохнули в 700 летних лагерях Ленинградской области.

Всего более 92 тыс детей в возрасте от 6 до 17 лет организованно отдохнут текущим летом, согласно прогнозам областного комитета общего и профессионального образования, сообщает пресс-служба Правительства Ленинградской области.

На оздоровительную компанию в Ленинградской области выделено почти 770 млн рублей, из которых 179,9 млн рублей направлены на детей и подростков, находящихся в трудной ситуации. Благодаря этой части выделенных средств, 330 ребят смогут отдохнуть в Анапе.

В честь года театра, в детских лагерях Приозерского района артисты из «Театра на Васильевском» организовали спектакли «Царевна Несмеяна». Также, в связи с объявлением в регионе 2019 года Годом здорового образа жизни, во всех детских лагерях прошли спортивные соревнования, а в оздоровительном центре «Россонь» организовали 17 пеших и водных походов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти учредили стипендию губернатора для детей-сирот.