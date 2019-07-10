По всему Петербургу после потопа находят автомобильные номера

Жители города массово выкладывают фотографии потерянных автомобильных номеров, «уплывших» с машин во время потопа.
После утреннего ливня, устроившего серьезный потоп в Приморском районе города, автомобилисты ищут свои потерянные номерные знаки, которые продолжают вылавливать жители города.
Автомобилисты рассказывают, что во время «заплывов» по погруженным под воду дорогам, машины погружались в воду выше чем по колесо.
Больше всего номеров было выловлено в северной части Санкт-Петербурга — на улице Парашютной, проспекте Есенина, улице Королева и Коломяжском проспекте. Петербуржцы оставляют найденные номера на видных местах, например, на остановках и делятся этой информацией в соцсетях
Также в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидцы сообщают о находках на улице Маршала Новикова и Репищева.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Водоканал» прокомментировал потоп на Парашютной.