По всему Петербургу после потопа находят автомобильные номера

Автомобилисты рассказывают, что во время
Автомобилисты рассказывают, что во время "заплывов" по погруженным под воду дорогам, машины погружались в воду выше чем по колесо. Фото: pixabay

Жители города массово выкладывают фотографии потерянных автомобильных номеров, «уплывших» с машин во время потопа.

После утреннего ливня, устроившего серьезный потоп в Приморском районе города, автомобилисты ищут свои потерянные номерные знаки, которые продолжают вылавливать жители города.

Автомобилисты рассказывают, что во время «заплывов» по погруженным под воду дорогам, машины погружались в воду выше чем по колесо.

Больше всего номеров было выловлено в северной части Санкт-Петербурга — на улице Парашютной, проспекте Есенина, улице Королева и Коломяжском проспекте. Петербуржцы оставляют найденные номера на видных местах, например, на остановках и делятся этой информацией в соцсетях

Также в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидцы сообщают о находках на улице Маршала Новикова и Репищева.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Водоканал» прокомментировал потоп на Парашютной.

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По всему Петербургу после потопа находят автомобильные номера
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