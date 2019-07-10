Спрос на поезда «Аллегро» вырос на 17%

С января по июль 2019 года услугами скоростных поездов "Аллегро", следовавшим из Санкт-Петербурга в Хельсинки, воспользовались 258,9 тыс пассажиров. Фото: wikipedia.org

С января по июль 2019 года услугами скоростных поездов "Аллегро", следовавшим из Санкт-Петербурга в Хельсинки, воспользовались 258,9 тыс пассажиров. Фото: wikipedia.org

В первом полугодии текущего года пассажирские перевозки поездами «аллегро» увеличились на 17%.

С января по июль 2019 года услугами скоростных поездов «Аллегро», следовавшим из Санкт-Петербурга в Хельсинки, воспользовались 258,9 тыс пассажиров. Это превысило показатель аналогичного периода прошлого года на 17 %. В июне этого года было перевезено почти 53 тыс человек, что на 4,5% больше, чем за тот же период в 2018 году.

Всего за девять лет, прошедших с запуска международного скоростного сообщения Санкт-Петербург — Хельсинки в 2010 году, поезда «Аллегро» перевезли более 3,5 миллионов человек, сообщили на Октябрьской железной дороге.

Гибкие графики и маркетинговые инициативы поспособствовали увеличению спроса на поезда «Аллегро», а также специальное назначение сдвоенных поездов в период праздников. Кроме того, с 2018 года билеты на поезда «Аллегро» можно оформить за 90 дней до отправления поезда.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что поезд метро до Шушар пойдет 19 июля.