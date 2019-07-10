На въезде в Кудрово убрали ограничитель высоты

Жители Всеволожского района называют это «историческим моментом».

В ночь на 10 июля на въезде из Петербурга в Кудрово исчез ограничитель высоты. Петербуржцы выложили снимки «обновленного» выезда в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» 10 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Видео:https://vk.com/spb_today

Событие вызвало бурое ликование в комментариях к посту:

«Давно пора! Что за бред был?! Автобусам не проехать и т. д.», — пишет участник группы.

«Поздравляю, земляки», — отреагировал другой.

«Хорошая новость, теперь я точно совершу путешествие в этот дивный областной город» — прокомментировала новость участница сообщества.