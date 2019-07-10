На въезде в Кудрово убрали ограничитель высоты

Событие вызвало бурое ликование жителей. Фото: https://vk.com/spb_today
Событие вызвало бурое ликование жителей. Фото: https://vk.com/spb_today

Жители Всеволожского района называют это «историческим моментом».

В ночь на 10 июля на въезде из Петербурга в Кудрово исчез ограничитель высоты. Петербуржцы выложили снимки «обновленного» выезда в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» 10 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Видео:https://vk.com/spb_today

Событие вызвало бурое ликование в комментариях к посту:

«Давно пора! Что за бред был?! Автобусам не проехать и т. д.», — пишет участник группы.

«Поздравляю, земляки», — отреагировал другой.

«Хорошая новость, теперь я точно совершу путешествие в этот дивный областной город» — прокомментировала новость участница сообщества.

Также автор поста сообщил в записи, что планируется расширять дорогу до 3-х полос и организовать реверсивное движение.

Добавим, что на въезде в Кудрово регулярно, особенно в час пик, создаются пробки по причине узости проезжей части. Ограничитель добавлял дополнительных сложностей — в его «плен» часто попадали грузовики.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Кудрово водители уступили дорогу семейству уток.

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