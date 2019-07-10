В Ленобласти развивается производство сыра

Волосовский район присоединяется к сырному производству в Ленинградской области.

Соглашение о строительстве цеха по производству сыров бало подписано на международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь», сообщила в Gazeta.SPb пресс-служба правительства Ленинградской области.

Заместитель председателя правительства Ленобласти Олег Малащенко заявил на подписании соглашения, что вместе с запуском нового завода по производству сыра увеличивается эффективность молочных предприятий. Наличие стабильного спроса на молоко позволит избежать сезонного колебания цен, сообщил он. По словам Малащенко, производство сыров планируется увеличить до 10 тыс тонн ежегодно.

500 млн рублей инвестирует ООО «Молочная культура» в строительство цеха по производству сыров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россиянам назвали дневную норму употребления молочных продуктов.