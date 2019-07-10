На Петроградке четверо избили жильца коммуналки

В Петроградском районе задержали четверых мужчин, нанесших телесные повреждения жильцу коммунальной квартиры.

Во вторник вечером, 9 июля, сотрудники правоохранительных органов задержали четверых мужчин в возрасте от 25 до 36 лет, которые нанесли телесные повреждения 34-летнему гражданине в коммунальной квартире в Петроградском районе, сообщает в Gazeta.SPb пресс-служба УВО.

Стало известно, что конфликт произошел между двумя жильцами «коммуналки», которая находится на улице Блохина, д. 10. В ходе выяснения отношений к одному из участников спора присоединились трое знакомых, после чего мужчины вчетвером напали на своего противника и начали наносить ему телесные повреждения.

Двое очевидцев драки выбежали на улицу и позвали на помощь прохожих, которые сразу обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, где задержали нападающих.

Пострадавшего госпитализировали в Александровскую больницу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ториках среднеазиат избил петербуржца.