В Ториках среднеазиат избил петербуржца

Драка в Ториках привела одного из участников в больницу. Фото: pixabay.com

Драка в Ториках привела одного из участников в больницу. Фото: pixabay.com

Вчера в полицию Красносельского района позвонили медики и сообщили, что из поликлиники в Красном Селе в больницу увезли мужчину в состоянии средней тяжести.

41-летний потерпевший обратился в поликлинику с многочисленными травмами вечером в понедельник, врачи оценили его состояние как требующее госпитализации, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Мужчина был избит в поселке Торики около 4 часов дня 8 июля. Между ним и гражданином одного из среднеазиатских государств на улице внезапно вспыхнула ссора, и приезжий поколотил петербуржца.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала 44-летнего агрессора и возбудила против него уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что злостный алиментщик поедет в колонию-поселение.