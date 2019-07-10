Пассажира зажало эскалатором на «Василеостровской»

На станции метро «Василеостровская» в Петербурге днем 10 июля один из пассажиров упал на эскалаторе. Он, по словам очевидцев, находится в состоянии алкогольного опъянения.

«Пьяный человек упал и его зажало эскалатором», — рассказали свидетели происшествия в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Мужчина, как отметили очевидцв, упал у подножия эскалатора и начал стонать.

Представители метрополитена по громкой связи объявили о том, что внизу лежит пострадавший пассажир, и призвали остальных быть внимательными.

Эскалатор на «Василеостровской» из-за инцидента временно не работал на спуск. Пассажиры были вынуждены спускаться по нему, как по лестнице.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Витебском проспекте пострадал мужчина, помогавший завести чужую машину. Его сбил проезжавший Infinity.