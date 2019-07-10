Из Кронштадта стартует международная экспедиция «Антарктика 200»

Международная экспедиция «Антарктика 200» стартует 11 июля из Кронштадта. Экипаж отправится в плавание на борту эстонской яхты «Адмирал Беллинсгаузен».

Стоянку у форта «Константин» яхта покинет в 20:00. Именно в это время будет объявлен торжественный старт экспедиции.

Весь день до отправления в городе будут проходить мероприятия, посвященные «Антарктике 200». В 12:00 в штаб-квартире Русского Географического общества в Петербурге состоится заседание к старту экспедиции.

В 19:00 участники «Антарктики 200» соберутся в Кронштадтском морском соборе. Там они зажгут свечи в память о моряках Северного флота, погибших 1 июля на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата.

Напомним, яхта «Адмирал Беллинсгаузен» пришвартовалась у форта «Константин» 9 июля. Экипаж прошел пограничный и таможенный контроль.

Экспедиция «Антарктика 200» приурочена к 200-летию со дня открытия Антаркиды экспедицией под коммандованием офицеров Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.