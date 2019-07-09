Участники Эстонской кругосветки прибыли в Кронштадт

Экипаж прибыл на борту яхты «Беллинсгаузен». Фото: Администрация Кронштадтского района
Экипаж прибыл на борту яхты «Беллинсгаузен». Фото: Администрация Кронштадтского района

В Кронштадте 9 июля пришвартовались участники кругосветной экспедиции «Антарктика 200», организованной Эстонским морским музеем.

К причалу у форта «Константин» они прибыли на борту яхты «Беллинсгаузен», рассказал глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк.

Экипаж яхты прошел пограничный и таможенный контроль. Администрация Кронштадта планирует показать гостям город и вместе с ними провести памятные мероприятия у памятника адмиралу Беллинсгаузену на кронштадтском мемориальном кладбище.

Экспедиция «Антарктика 200» приурочена к 200-летию со дня открытия шестого континента экспедицией под коммандованием офицеров Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Старт экспедиции назначен на 11 июля из Кронштадта. Именно оттуда двести лет назад отправились русские мореплаватели.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге пройдет губернаторский смотр яхт.

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