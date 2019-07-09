Беглов осмотрит яхты перед яхтенной неделей

В Петербурге 13 июля состоится губернаторский смотр яхт. Он откроет Балтийскую яхтенную неделю.

К участию в церемонии приглашены врио губернатора Александр Беглов, глава комитета по развитию туризма Евгений Панкевич, президент Санкт-Петербургского парусного союза Сергей Алексеев и другие.

Традиция смотра яхт первыми лицами города была заложена в императорской России в 1909 году, отметили в Городском туристско-информационном бюро. В городе она возродилась три года назад.

Смотр пройдет на пляже в акватории и на пляже Петропавловской крепости. Церемония начнется в 12:00.

В яхтенной недели участвуют суда Национальной парусной лиги, монофлот из яхт-участниц «Балета парусов», исторические парусники «Надежда», «Леди Л», «Лукулл» и «Русич».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург назвали лучшим городом дл прогулок на яхте.