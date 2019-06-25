Санкт-Петербург назвали лучшим городом для прогулок на яхте

В Санкт-Петербурге действуют несколько яхт-клубов. Фото: pixabay.com
В Санкт-Петербурге действуют несколько яхт-клубов. Фото: pixabay.com

Четверть голосов респондентов в соцсетях были отданы именно за Северную столицу.

Санкт-Петербург назвали лучшим городом для яхтенного туризма, сообщили Gazeta.SPb эксперты агентства Турстат 25 июня. Сегодня отмечают День мореплавателя, международный праздник ввели в 2010 году.

Самыми популярными направлениями, где можно заняться туризмом на яхте, назвали Северную столицу, Сочи, Крым, Кипр, Францию. Пользователи социальных сетей, где эксперты провели опрос, отдали 27% голосов — больше четверти — именно за Санкт-Петербург. Второе место (17%) получил Сочи, а еще по 10% выбрали Севастополь, Кипр и Францию.

В Санкт-Петербурге существует действующий яхт-клуб, он расположен в яхтенном порту “Геркулес” и работает с 2010 года на территории Лахты. Еще один Санкт-Петербургский Речной яхт-клуб профсоюзов является одним из старейших в РФ в 1960 году и расположен на Петровской косе, причалы рассчитаны более чем на 350 судов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге произошло кораблекрушение.

опрос соцсети туризм яхт-клуб яхта
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Крупный пожар произошел на стройке в Колпинском районе
Санкт-Петербург назвали лучшим городом для прогулок на яхте
Появились подробности смертельного ДТП на Энгельса
Трамп и Путин встретятся на саммите G20 в Японии
«Водоканал СПб» завершает реставрацию фонтана «Мальчик и ...
Заморозку цен на топливо правительство продлевать не собирается
ПАСЕ пригласила Россию участвовать в июньской сессии
Роспотребнадзор вдруг заметил, как сильно испортились грузинские вина